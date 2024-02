Budowa drogi ekspresowej S17 do Zamościa łapie poślizg

Krajowa Izba Odwoławcza (KIO) wydała wyrok nakazujący GDDKiA unieważnienie czynności wyboru najkorzystniejszych ofert oraz powtórzenie ich badania i oceny. – Po zapoznaniu się z uzasadnieniem do wyroku, podejmiemy decyzję, co do dalszych działań zmierzających do wyłonienia wykonawców – deklarują drogowcy.

W obu przetargach rozpatrywano 23 oferty. W wyborze najkorzystniej pod uwag w pierwszej kolejności brano cenę, potem przedłużenie okresu gwarancji jakości na obiekty mostowe oraz na inne elementy m.in. ekrany.

– W postępowaniu na realizację odcinka Piaski – Łopiennik o długości 17 km wybraliśmy ofertę firmy Intercor, opiewającą na kwotę 695,5 mln zł. W przypadku 19-kilometrowego odcinka Krasnystaw – Izbica, za najkorzystniejszą uznaliśmy ofertę firmy Mostostal Warszawa, o wartości 936,6 mln zł – przypomina Łukasz Minkiewicz, rzecznik prasowy lubelskiego oddziału GDDKiA.

Od obu rozstrzygnięć wpłynęły do KIO odwołania firm uczestniczących w postępowaniach przetargowych. 13 lutego zostały rozpatrzone przez KIO, która nakazała GDDKiA unieważnienie czynności wyboru najkorzystniejszych ofert oraz powtórzenie czynności badania i oceny ofert. W przypadku odcinka Krasnystaw – Izbica orzekła także, że Mostostal Warszawa podlega wykluczeniu z udziału w dalszym postępowaniu.

– Po zapoznaniu się z uzasadnieniem do wyroku, podejmiemy decyzję, co do dalszych działań i czynności, prowadzących do wyłonienia wykonawców tych dwóch odcinków i podpisania umów – dodaje Minkiewicz. Na razie nie można precyzyjnie określić, jakie opóźnienie spowoduje decyzja KIO.

Budowa drogi ekspresowej S17 między Piaskami a Zamościem podzielona została na pięć odcinków, liczących w sumie 65 km długości. – Obecnie trwa także przetarg na wyłonienie wykonawcy niespełna 10-kilometrowego odcinka Izbica – Zamość Sitaniec, dla którego wybraliśmy najkorzystniejszą ofertę. Złożyło ją konsorcjum firm: Aldesa Construcciones Polska (lider) oraz Aldesa Construcciones. Przy braku odwołań od rozstrzygnięcia i po zakończeniu kontroli uprzedniej przez prezesa Urzędu Zamówień Publicznych, zawarcie umowy z wykonawcą planujemy w tym roku – dodał Łukasz Minkiewicz.

Natomiast dla dwóch odcinków: Łopiennik – Krasnystaw oraz Zamość Sitaniec – Zamość Wschód trwają prace przygotowawcze. Niedawno Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Lublinie wydała decyzję środowiskową dla pierwszego z odcinków. Dla drugiego z nich, procedura ta jest w toku.