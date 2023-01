Będzie ładniej nad zalewem. Za półdarmo

Ta dość nietypowa, bo wyjątkowo mało kosztowna inwestycja jest realizowana dzięki porozumieniu między dyrektorem Ośrodka Sportu i Rekreacji, szefem Zarządu Dróg Grodzkich oraz firmą Strabag przebudowującą właśnie tzw. małą obwodnicę Zamościa. Wsparcia udziela również spółka MaKo Consulting, specjalizująca się w nadzorze inwestorskim.

– Uzyskaliśmy zgodę pana prezydenta i za pośrednictwem ZDG pozyskaliśmy w zeszłym roku trochę kostki brukowej, która została po innych realizowanych w Zamościu zadaniach – wyjaśnia Mateusz Ferens, dyrektor zamojskiego OSiR. Materiał został zgromadzony, leżał jakiś czas i właśnie jest wykorzystywany.

Nowy chodnik przy plaży, a także miejsca postojowe dla rowerów nad zalewem budują pracownicy firmy Strabag.

– Swego czasu my udostępnialiśmy im nasz teren do składowania materiałów czy przechowywania maszyn przy okazji inwestycji na ul. Dzieci Zamojszczyzny (realizowana przez Strabag przebudowa 5-kilometrowego odcinka drogi krajowej nr 74 ma kosztować przeszło 90 mln zł – red.), a oni nam się teraz niejako odwdzięczają – tłumaczy Ferens.

Całość prac nadzoruje zaś Damian Łokaj z MaKo Consulting, który był inspektorem nadzoru podczas większej, zakończonej już jakiś czas temu inwestycji nad zalewem. Przypomnijmy, że w ramach tamtego zadania realizowanego w dwóch etapach przebudowano zbiornik, a wokół niego powstały m.in. spore parkingi, ścieżki rowerowe i pomosty widokowe.

A to wciąż nie koniec zmian w tym miejscu. Na ten rok, w ramach budżetu obywatelskiego za 1 mln 110 tys. zł ma też powstać nad wodą tzw. strefa relaksu m.in. z boiskami do siatkówki i koszykówki, placem zabaw i tężnią solankową. – Przetarg na to zadanie powinien być już niebawem ogłoszony – zapowiada dyrektor OSiR.