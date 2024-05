Będzie się grało lepiej. Boisko do modernizacji

Firmy zainteresowane wykonaniem inwestycji mają do 11 czerwca czas, by złożyć swoje oferty.

W ramach inwestycji zaplanowano całkowita wymianę nawierzchni poliuteranowej, położenie nowej i wymalowanie na niej pasów. Poza tym zdemontowane mają być dwie stare tablice do koszykówki, a w ich miejsce pojawić dwa komplety nowych z czterema koszami. Firma, która wygra będzie musiała również zająć się stojącymi w innej części szkolnego placu kontenerami, w których są szatnie i sanitariaty. Te budynki mają przejść remont, głównie dachu, ale również wnętrz i instalacji elektrycznej.

Wszystko to powinno zostać wykonane w ciągu dwóch miesięcy. Chodzi o to, by po wakacjach uczniowie SP nr 4 mogli już korzystać z wyremontowanego obiektu.

Do 163 tys. zł, jakie miasto pozyskało z ministerstwa sportu, trzeba będzie dołożyć co najmniej drugie tyle.