Bez polskiego ani rusz. Zrzutka na lekcje dla uczniów z Ukrainy

Pierwsi uczniowie z Ukrainy do szkoły w Łabuniach trafili już w marcu. Był czas, że uczyło się tutaj ponad 20 małych uchodźców. To nie było dla nich łatwe z wielu względów, ale m.in. z powodu nieznajomości języka polskiego.

– Bardzo dużym wsparciem były dla nas ukraińskie mamy, które zwłaszcza z tymi młodszymi dziećmi przychodziły do szkoły i były obecne podczas lekcji, ale mimo tej pomocy szukaliśmy możliwości zorganizowania dodatkowych lekcji języka polskiego dla nowych uczniów – opowiada Barbara Banaszkiewicz, dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Łabuniach.

Dzięki absolwentowi szkoła nawiązała współpracę z Fundacją Faro. Pierwsza zbiórka na 20-godzinny kurs online opracowany z myślą o obcokrajowcach i prowadzony przez wykwalifikowaną lektorkę była spontaniczna. – Sami zebraliśmy te pieniądze wśród nauczycieli, pracowników szkoły i rodziców – mówi dyr. Banaszkiewicz.

Udało się zgromadzić ponad 1000 złotych. Szkoła przygotowała sale, zorganizowała laptopy dla dzieci, zajęcia odbywały się po zakończonych lekcjach. Ostatnie są planowane na 20 maja. – To było bardzo potrzebne. Uczniowie zrobili duże postępy, ale kolejne lekcje są im niezbędne do jeszcze lepszego funkcjonowania w polskich klasach – uważa Barbara Banaszkiewicz.

Marzy jej się, by tym razem kurs odbył się stacjonarnie. Jednak w tej formie zajęcia są droższe. Potrzeba na nie ok. 3 tys. zł. Stąd pomysł internetowej zbiórki założonej na portalu zrzutka.pl przez Fundację Faro. Jeżeli nie uda się zebrać całej kwoty, to powinno wystarczyć przynajmniej na zajęcia odbywające się jak dotychczas przez internet.

Obecnie w szkole w Łabuniach jest 11 dzieci, bo część już wróciła do swoich domów. Te, które zostały wciąż się uczą tego samego, co ich polscy rówieśnicy i znajomość języka jest im bardzo potrzebna.