Bez zmian w AZ. Rektor pozostanie rektorem

Takiego wyboru dokonało Kolegium Elektorów, w którego skład wchodzą reprezentanci nauczycieli akademickich, pracowników oraz studentów AZ.

– To dla mnie wielki zaszczyt i jednocześnie zobowiązanie do dalszej pracy na rzecz tego, co najważniejsze dla naszej Akademii. Powinna ona kształcić, dawać szansę zdobywania pełnej wiedzy. Jej celem jest także przygotowanie do życia zawodowego i do pełnienia różnych funkcji społecznych – komentuje dr hab. Paweł Skrzydlewski, profesor AZ.

Rektor zamojskiej uczelni tytuł magistra filozofii uzyskał na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim w 1994 roku. Cztery lata później ukończył Podyplomowe Studium Konstytucjonalizmu na Wydziale Prawa i Administracji UMCS, a w 1999 obronił pracę doktorską na wydziale filozoficznym KUL. Stopień naukowy doktora habilitowanego w zakresie filozofii zdobył w 2014.

Jest autorem ponad 250 publikacji naukowych, kilku książek, wygłosił przeszło 100 referatów na konferencjach. W swoich badaniach koncentruje się na filozofii klasycznej, metafizycznej dotyczącej teorii i filozofii: prawa, człowieka, cywilizacji, polityki, wychowania i edukacji.