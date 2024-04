Brawura na drodze. Pijanego zatrzymali inni kierowcy

Do niebezpiecznego zdarzenia doszło wczoraj w godzinach popołudniowych na drodze krajowej nr 17. Zamojska komenda dostała informację o kierowcy, który jedzie „od krawężnika do krawężnika” w kierunku Zamościa. Mężczyzna miał również wjeżdżać na przeciwny pas ruchu, zmuszając innych do zjeżdżania na pobocze.

Po chwili wpłynęło jednak kolejne zgłoszenie, w którym okazało się, że pirat drogowy został zatrzymany, a zgłaszający czekają na patrol.

Jak relacjonowali świadkowie - Na wysokości cmentarza kierowca uderzył w krawężnik, a w miejscowości Jatutów wjechał w słupek wyznaczający krawędź jezdni podczas prac drogowych. Następnie kontynuował jazdę do miejscowości Wólka Panieńska, gdzie kierujący Volkswagenem zajechał mu drogę, zmuszając do zatrzymania pojazdu.

Jedną z osób, które w tym pomogły, była lubelska policjantka, która w tym czasie miała czas wolny. Jak się okazało – ujętym był 42-letni mieszkaniec gminy Łabunie. W jego organizmie było ponad 3,5 promila alkoholu, za co grozi mu 3 lata więzienia, zakaz prowadzenia pojazdów oraz wysoka grzywna.