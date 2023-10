Był sąd, jest szkoła. W Pałacu Zamoyskich będzie centrum konferencyjno-hotelowe?

Dodaje, że miastu zależy na dwóch głównych aspektach. Pierwszy to bardzo kosztowany, sięgający ponad 100 mln zł remont pałacu, na co miasta po prostu nie stać.

– Oczywiście możemy pozyskać środki zewnętrzne z różnych programów, ale uważamy, że są ważniejsze potrzeby w mieście – tłumaczy samorządowiec.

Kolejny aspekt to komercjalizacja obiektu i przystosowanie go do potrzeb rozwoju turystyki, na czym miasto na pewno by skorzystało.

Zwłaszcza, że w sezonie turystycznym Zamość cierpi na brak miejsc noclegowych. Jest ich teraz ok. 1,9 tys. w mieście i okolicznych miejscowościach, a według szacunków rynek potrzebuje więcej - ok. 2,5 tys.

– Poza tym przyda się dobra firma, która będzie animować ruch turystyczny również poza sezonem. Zdjędłaby z miasta część obowiązków, jeśli chodzi o taką działalność promocyjną – uważa Andrzej Wnuk.