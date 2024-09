Cała ulica zamknięta dla ruchu. Niedawno ją przebudowali, teraz naprawiają

Kostka brukowa, którą tę ulicę wyłożono zaczęła się "rozjeżdżać" niedługo po zakończeniu wielomilionowej inwestycji. Firma STRABAG, która realizowała zadanie, już w przeszłości, w ramach gwarancji obowiązującej do 2028 roku prowadziła poprawki. Ale to nie pomogło. Bo co kilka miesięcy pojawiały się nowe problemy. Stąd decyzja, by ulicę Łukasińskiego zamknąć na miesiąc i całość naprawić solidnie.

"Jak nie teraz, to kiedy. Wykonawca, aby naprawa była skuteczna i robiona na całej szerokości jezdni a nie na jednym pasie, na czas remontu, chce wyłączenia ruchu. Niestety wiem, że wszyscy z tego powodu będą cierpieli, ale musimy to zrobić. Jeżeli tak to zostawimy, skończy się gwarancja i za kilka lat będziemy kolejny raz płacili za naprawę z miejskich pieniędzy. Po prostu nie mamy wyjścia" - tłumaczył w mediach społecznościowych Rafał Zwolak, prezydent Zamościa.

Prosił o wyrozumiałość wszystkich, którzy do 12 października będą się musielizmagać z utrudnieniami i korzystać z wyznaczonych objazdów (szczegóły na mapce poniżej).

Przypomnijmy, że ulica Łukasińskiego wraz z leżącym przy niej Placem Stefanidesa była przebudowywana zaledwie kilka lat temu. Prace prowadzone przez STRABAG zakończyły się jesienią 2021 roku. Pochłonęły ok. 12 mln zł przy ok. 5,5 mln dotacji z Funduszu Dróg Samorządowych. Remontowany fragment Starego Miasta zyskał nową nawierzchnię, nowe oświetlenie, ławeczki, stojaki na rowery, trawniki i drzewka.