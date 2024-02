Chcieli naciągnąć 90-latka. Seniorowi pomogła dzielnicowa

Tak działają firmy, które naciągają na pieniądze starsze osoby. Dla telemarketerów opisywanego przedsiębiorstwa najważniejsza była sprzedaż jak największej ilości towaru. Dzwonili do starszych osób wciskając im suplementy diety. W tym celu zawierali z nimi ustne umowy na regularne dostawy kolejnych paczek, czego ich klienci nie zawsze byli świadomi.

Pod koniec zeszłego roku taki problem spotkał samotnego 90-latka z Zamościa. Za pierwszą przesyłkę zawierającą pigułki zawierające witaminy mężczyzna zapłacił 109 zł. Kolejnych nie chciał, ale te mimo to przychodziły. I były coraz droższe. Następną paczkę wyceniono na ponad 200 zł. Senior prosił, żeby więcej mu tego nie wysyłali, ale handlarze nic sobie z tego nie robili. Zastraszyli go wysoką karą finansową (900 zł) za zerwanie umowy przed terminem. 90-latek zatem płacił dalej. Łącznie na sumplementy wydał 709 zł i prawodopodobnie jego koszmar trwałby dłużej, gdyby nie to, że o swoim problemie zaczął opowiadać krewnym. Jedna z jego kuzynek o sprawie powiadomiła policję.

Do poszkodowanego przyjechała dzielnicowa asp. Roksana Kotarska z Komendy Miejskiej Policji w Zamościu, która po wysłuchaniu mieszkańca, postanowiła mu pomóc. Nie było to jednak zadanie łatwe. Znalezienie danych kontaktowych zajęło trochę czasu, a konsultanci i telemarketerzy rozmawiać nie chcieli. Policjantka nie poddała się jednak i zdobyła numer do działu reklamacji.

W imieniu seniora napisała do firmy wiadomość wskazującą na stosowane przez nią nieuczciwe praktyki. Poskutkowało. W odpowiedzi uzyskała instrukcję, jak odesłać towar i odzyskać pieniądze. Dzięki wsparciu policjantki, 90-latek otrzymał zwrot poniesionych kosztów. O wszystkim opowiedział swojej krewnej, która w jego imieniu wysłała do aspr. Roksany Kotarskiej list z podziękowaniem.