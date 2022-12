Czujka pożarowa obudziła 80-latkę. Dom płonął

Spaliła się restauracja pod Zamościem. Straty są ogromne

Za wcześnie, by mówić o przyczynach. Co do tego wypowiedzą się biegli. Ale już wiadomo, że straty po pożarze restauracji Malinowa Spiżarnia w Wielączy pod Zamościem są ogromne, na pewno przekraczają 3 mln zł. Na szczęście nikt nie ucierpiał.