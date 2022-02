Dachowanie land rovera. Jedna osoba została ranna

Do zdarzenia doszło po południu na drodze powiatowej. – Jak wynika ze wstępnych ustaleń policjantów drogówki, 26-latka kierując pojazdem marki Land Rover wyprzedzała inny samochód. W czasie tego manewru nie dostosowała prędkości do panujących na drodze warunków, straciła panowanie nad kierownicą i wpadła w poślizg. Jazdę zakończyła w przydrożnym rowie doprowadzając do dachowania pojazdu – relacjonuje st. asp. Dorota Krukowska-Bubiło, rzeczniczka Komendy Miejskiej Policji w Zamościu.

Poza 26-latką autem podróżowały także cztery inne osoby. – Pomocy medycznej wymagała jedna z pasażerek - 51-letnia mieszkanka gminy Zamość. Załoga karetki pogotowia przewiozła ją do szpitala – dodaje rzeczniczka KMP w Zamościu.

Kierująca land roverem kobieta była trzeźwa.