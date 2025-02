Lubelscy strażacy ostatnimi dniami mają powody do radości - Kraśnik, Radzyń Podlaski, a w czwartek Zamość - w tych miastach odbyło się uroczyste przekazanie nowoczesnego sprzętu dla strażaków z naszego regionu.

Jego wartość opiewa na kwotę 13,5 mln złotych. Jednostki zostały doposażone w:

– To właśnie straż pożarna jest zawsze jako pierwsza na miejscu zdarzenia. Jest to także zawód, który wiąże się z ogromnym ryzykiem. Dlatego też jednostki straży pożarnej z naszego województwa powinny być wyposażone w najwyższej jakości specjalistyczny sprzęt. Specjalistyczne wyposażenie wozów w moduł do usuwania wiatrołomów pozwoli strażakom na szybkie reagowanie na skutki gwałtownych burz, wichur czy wypadków drogowych – mówił podczas uroczystego przekazania członek zarządu województwa lubelskiego Jarosław Kwasek.