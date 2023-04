Takie decyzję zapadły w czwartek przed Sądem Okręgowym w Zamościu. Na rozprawie rozpatrywano zażalenia obrony nieletnich. Wobec dziewczyny i jednego z 16-letnich chłopaków sad zdecydował o zastosowaniu nadzoru kuratora. W sprawie trzeciego z nastolatków zażalenia nie było.

>>Zamość. Brutalne pobicie Eryka<<

- Decyzje sądu odwoławczego są niezaskarżalne - mówi Anna Rębacz, rzeczniczka prowadzącej śledztwo w sprawie śmierci Eryka Prokuratury Okręgowej w Zamościu. Dodaje, że prowadzący sprawę śledczy wnosił o odrzucenie zażalenia.

Tak też było, gdy obrońca 17-latka, któremu zarzucono zabójstwo Eryka wnosił o zwolnienie go z aresztu. Wtedy sąd wniosku obrony o zmianę środka zapobiegawczego nie uwzględnił.

28 lutego Eryk został śmiertelnie pobity na jednej z ulic Zamościa. Chłopak miał 16 lat, a napastnicy także są nastolatkami.

>>16-latek pobity na śmierć na ulicy<<

Policja zatrzymała cztery osoby. Najstarszy chłopak to 17-letni Daniel G. Usłyszał w prokuraturze zarzut zabójstwa. Bo to on, według śledczych zadał ostatni cios Erykowi, kopiąc go w głowę, co doprowadziło do śmierci chłopca. Grozi mu do 25 lat więzienia.

Dwaj 16-latkowie będą odpowiadać jako nieletni za udział w pobiciu. Wobec całej trójki sąd zastosował trzymiesięczne środki zapobiegawcze: 17-latek jest aresztowany, jego młodsi koledzy trafili do schroniska dla nieletnich.

Wraz z nimi była zatrzymana 16-letnia dziewczyna. Gabriela P. usłyszała zarzut „pomocnictwa do udziału w pobiciu”.