Piątkowy marsz był inicjatywą wychowanków Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP w Zamościu, ale wzięli w nim udział uczniowie wszystkich zamojskich szkół średnich, także podstawowych, ale również rodziny z całkiem małymi dziećmi i wiele osób starszych. Wobec tego, co wydarzyło się kilka dni temu na zamojskim osiedlu Planty nikt chyba nie mógł pozostać obojętny. 16-letni Eryk został tam zaatakowany przez trzech nastolatków i pobity tak dotkliwe, że zmarł, mimo podjętej na miejscu reanimacji.

– Nie znałem go, ale ta śmierć bardzo mną poruszyła, dlatego jestem. I po to, żeby swoją obecnością powiedzieć, że przemoc to nie jest sposób na rozwiązywanie żadnych problemów – mówi 15-letni Miłosz Proć.

– Nienawiść to najgorsze, co jest na świecie – kategorycznie stwierdza 17-letni Jacek Kulig. I przyznaje, że sam nie zawsze w życiu zachowywał się jak należy. – Popełniałem błędy. Każdy je popełnia. Moje były takie, że teraz jestem w placówce opiekuńczo-wychowawczej w Krasnymstawie, a uczę się w Zamościu w szkole przy OHP i tu mieszkam w internacie. Wiem, że robiłem źle, potem się poprawiałem, a potem znowu robiłem źle. Ale ponoszę konsekwencje. I ci, którzy zrobili to Erykowi, także powinni je ponieść – mówi chłopak.

Dodaje też, że on nikogo oceniać nie będzie. Wziął udział w marszu, bo wierzy, że to coś da, że ludzie zrozumieją. – Oby zrozumieli ci, którzy to zrobili. Jakakolwiek kara by dla nich nie była, nie wróci życia Erykowi. Jeśli czują i myślą, powinni do końca życia mieć wyrzuty sumienia, że odebrali komuś życie – uważa uczennica jednego z zamojskich liceów.

– Przemocy, jeśli nie fizycznej, to słownej albo psychicznej doświadczył chyba każdy w jakimś stopniu. I nie możemy się na to godzić – tak swoją obecność na wydarzeniu wyjaśniają Malwina, Lena, Julia, Sandra i Patrycja, uczennice II LO w Zamościu. Mają nadzieję, że tragedia, jaka się wydarzyła, doprowadzi do tego, że przemocy będzie mniej. Ale czy w to wierzą? Odpowiedź nie jest stanowcza.

Jolanta Sarzyńska przyszła na marsz razem z córką. To była inicjatywa 14-letniej Aleksandry. – Bo mi jest tak bardzo smutno, że ten chłopak nie żyje – tłumaczy dziewczynka ściskając w rękach znicz, który ze sobą przyniosła. A jej mama dodaje, że swoją obecnością chce zamanifestować solidarność z mamą zmarłego chłopca. – Trudno mi wyobrazić sobie wyobrazić, czy ja w takiej sytuacji byłabym w stanie funkcjonować – zastanawia się zamościanka.

Iwona Romanowska, mama Eryka tylko na początku i na końcu przemarszu zdecydowała się, by powiedzieć do mikrofonu kilka słów. Dziękowała wszystkim za obecność. Później w krótkiej rozmowie z nami stwierdziła:

– Najbardziej boli mnie, gdy myślę, że mógł mieć dziewczynę, założyć rodzinę i żyć... A już go nie ma i nie będzie.

Uroczystości pogrzebowe Eryka są planowane na poniedziałek o godz. 11 w kaplicy cmentarza parafialnego przy ul. Peowiaków w Zamościu.