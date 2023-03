Dzień wagarowicza po zamojsku, czyli dni otwarte w szkołach i edukacyjne targi

Na imprezie pojawiło się sporo młodych ludzi, m.in. Gabrysia i Nadia, uczennice ósmej klasy Szkoły Podstawowej nr 9 w Zamościu. Wkrótce będą zdawać egzaminy i podejmować decyzję o wyborze szkoły średniej. Dlatego chciały poznać ofertę.

– Rozważamy I albo III LO, może też Ekonomik i Budowlankę – mówią nastolatki.

Do Zamościa przyjechało też kilka grup z okolicznych podstawówek. Dominik i Dawid to ósmoklasiści z Płoskiego. Teoretycznie już wiedzą, w których szkołąch chcieliby się uczyć, ale jeszcze mają czas na podjęcie ostatecznej decyzji. – Na pewno odwiedzimy stoiska II i I LO. Zajrzymy też do Rolniczaka, bo tam jest fajna klasa mundurowa – tłumaczą chłopcy.

Obecne na Edu Targach reprezentacje szkół średnich zadbały o to, by swoją ofertą zainteresować jak najwięcej osób. Były pokazy fryzjerskie, robotyczne, gościom serwowano słodkie i słone przekąski, oczywiście rozdawano też ulotki informacyjne. Najważniejsze było jednak to, że ósmoklasiści mieli okazję do rozmów z uczniami szkół ponadpodstawowych i mogli poznać ich opinię na temat nauki w poszczególnych placówkach.

Organizatorzy, czyli miasto Zamość, zadbali też o gości specjalnych. Na targach pojawili się sportowcy, zawodnicy MMA, którzy chętnie dzielili się z młodymi ludźmi swoimi doświadczeniami, przekonywali do uprawiania sportu i mówili m.in. o tym, jak aktywność fizyczna pomaga np. w radzeniu sobie z agresją, jej rozładowywaniem, ale też podpowiadali, jak można bez przemocy i siły fizycznej rozwiązywać konflikty.