Ekonomik to już sędziwy stulatek. „Ludzie są tu najważniejsi”

Na kontakty z kolegami i koleżankami z klasy liczy również Sebastian Kukawski. Teraz studiuje na pierwszym roku finanse i rachunkowość na Akademii Zamojskiej, ale w piątek był na obchodach. Brał nawet udział w część artystycznej.

– Ta szkoła dała mi wyjątkowy klimat, coś, czego nie zapomnę do końca życia – zapewnia młody człowiek.

Co było tu takiego niezwykłego? – Ludzie, po prostu ludzie, oni są tutaj najważniejsi. Przez ten czas poznałem mnóstwo niesamowitych ludzi, myślę, że te przyjaźnie mają szanse przetrwać długo – uważa młody człowiek. I choć szkolne mury opuścił, to do nich wraca. Czasem choćby tylko po to, aby porozmawiać z nauczycielami.

– Dla mnie wybór Ekonomika był właściwie oczywisty – mówi z kolei Radosław Hawrylak, uczeń klasy piątej. Gdy ją skończy, będzie technikiem ekonomistą. – Wybrałem tę szkołę i ten zawód, bo to otworzy przede mną przyszłość. Planuję studia, a później podjęcie dobrej pracy – zwierza się ze swoich zamierzeń.

Po piątkowej przedpołudniowej gali obecni i dawni uczniowie, a także nauczyciele spotkali się jeszcze w szkolnych murach. Tam wspomnień również nie brakowało.