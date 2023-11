Honda wjechała w rowerzystę. Starszy pan trafił do szpitala

Do wypadku doszło we wtorek w Zamościu na skrzyżowaniu ulicy Okrzei z Oboźną. Rowerzysta poruszał się drogą dla rowerów w kierunku obwodnicy. – Przejeżdżając przez skrzyżowanie z ulicą Oboźną został potrącony przez kierującego hondą, który włączając się do ruchu nie ustąpił pierwszeństwa cykliście – relacjonuje aspirant sztabowy Dorota Krukowska – Bubiło z zamojskiej policji.

70–latek upadł na jezdnię. Załoga karetki pogotowia przewiozła go do szpitala. Hondą kierował 41–letni mieszkaniec Zamościa. Policyjne badanie alkomatem wykazało, że obaj uczestnicy zdarzenia byli trzeźwi.

Policja ustala dokładne okoliczności zdarzenia.