Impreza na kółkach. Zamość bawi się na okrągło

Sejmikowy debiutant prosi o wsparcie klubu piłkarskiego. Marszałek wskazuje procedurę

Województwo lubelskie zwiększyło niedawno swój budżet na promocję gospodarczą. Radny Wojciech Sosnowski (KO) wnioskował do marszałka, by część pieniędzy trafiła do klubu MKS Podlasie w Białej Podlaskiej. Urzędnicy z Lublina wskazali więc odpowiednią procedurę.