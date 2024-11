Impreza na zdrowie - #azbadajto w Zamościu

Trzynasta wygrana i dwunaste czyste konto. Stal Kraśnik lepsza od rezerw Motoru Lublin

Lider tabeli zrobił swoje i chociaż w meczu z Motorem II Lublin (2:0) zabrakło fajerwerków, to Stal Kraśnik już po raz trzynasty zdobyła komplet punktów. Trzeba dodać, że to był również dwunasty mecz na zero z tyłu (na piętnaście rozegranych).