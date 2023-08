Innowatorzy edukacji z Zamościa. Doceniło ich kuratorium

Aleksandra Baranowicz została doceniona za swoją inicjatywę stworzenia wyjątkowego, ekologiczno-sensorycznego placu zabaw. Korzystają z niego wychowankowie Przedszkola Miejskiego nr 7 z Oddziałami Integracyjnymi, którego dyrektorką jest laureatka drugiej nagrody w konkursie „Kierunek – Innowacja 2023” w kategorii przedszkoli. Co ważne, to przyjazne miejsce nie tylko do zabawy, ale też edukacji powstało przy ogromnym udziale rodziców przedszkolaków, a także samych dzieci.

Z kolei Radosław Oktaba, nauczyciel informatyki w Zespole Szkół Ponadpodstawowych nr 3 im. Armii Krajowej w Zamościu wspólnie z Ewą Molas i Ewą Szewc zrealizował innowację „Lektury XXI wieku”, włączającą grę komputerową jako lekturę szkolną. Za ten pomysł pedagog zajął pierwsze miejsce w kategorii szkół średnich.

Na tegoroczną edycję „Kierunku – Innowacja” spłynęło 30 zgłoszeń. W kategorii przedszkoli wygrała Ewa Kliczka z Niepublicznego Przedszkola Omnibus w Lublinie, a trzecie miejsce zajęła Iwona Młynarczyk z Publicznego Przedszkola w Zespole Placówek Oświatowych im. Jana Pawła II w Gościeradowie.

Wśród nauczycieli-innowatorów ze szkół podstawowych kolejność była następująca: Przemysław Sujka z SP nr 6 im. Romualda Traugutta w Lublinie, Iwona Oworuszko-Litwiniec z SP nr 1 im. Bohaterów Powstania Styczniowego w Radzyniu Podlaskim oraz Małgorzata Kończal z Zespołu Szkoły Podstawowej i Przedszkola w Hańsku.

Dwie pozostałe nagrody w kategorii, w której wygrał Radosław Oktaba otrzymali: Mariusz Dyduch z Zespołu Szkół Zawodowych nr 1 i II LO we Włodawie oraz Jadwiga Sawecka z Zespołu Szkół Odzieżowo-Włókienniczych im. Władysława Stanisław Reymonta w Lublinie.

Rozstrzygnięty w Lublinie konkurs był pierwszym etapem ogólnopolskiego. Teraz dokonania laureatów pierwszych miejsc mają być oceniane na szczeblu ogólnopolskim w MEiN.