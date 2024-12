Janusz Nowosad pozostanie dyrektorem ZDK

Informacja na ten temat właśnie ukazała się w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Zamość. Na razie nie wiadomo, jak długo nowa kadencja Nowosada potrwa. Zgodnie z zapisami ustawy, może to być od 3 do 7 lat.

Kiedy w 2011 roku Janusz Nowosad, wcześniej Komendant Hufca ZHP obejmował stanowisko dyrektora ZDK nie musiał stawać w konkursowe szranki. Przekonał do swojej wizji zarządzania placówką ówczesne władze miasta, a samorząd uzyskał do zatrudnienia go pozytywną opinię Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Później umowy z nim były przedłużane na kolejne kadencje. Bieżąca dobiega końca 31 grudnia tego roku. Obecne władze miasta zdecydowały się na zorganizowanie konkursu. Tak samo zresztą jak w przypadku wyboru dyrektora Biura Wystaw Artystycznych - Galerii Zamojskiej, gdzie szefem jest od 2002 roku Jerzy Tyburski.

Kandydatów na dyrektora ZDK zgłosiło się czterech. W piątek (12 grudnia) trójka z nich miała rozmowy z komisją. Decyzja o wyborze najodpowiedniejszej osoby, jak się dowiadujemy, nie była trudna. Zdecydowano, że to Janusz Nowosad powinien nadal kierować placówką.

Czego w nowym okresie jego rządów można się spodziewać?

- Mam głębokie przekonanie, że dom kultury, bez względu na to, pod czyim kierownictwem, to instytucja Zamościowi bardzo potrzebna. Myślę, że tym mogłem przekonać komisję - mówi nam Janusz Nowosad. Dodaje, że żadnej rewolucji wprowadzać nie zamierza.

- Zamojski Dom Kultury potrzebuje przede wszystkim spokoju i opieki - podkreśla dyrektor. Mówi, że ZDK to miejsce niezwykłe z tego powodu, że tworzone przez wyjątkowy zespół. - Tak naprawdę to możliwość pracy z tymi ludźmi była głównym powodem, dla którego podjąłem decyzję, by swoją pracę w naszym domu kultury kontynuować - mówi nam Janusz Nowosad.

Zapewnia, że w przyszłości odbywać się będą wszystkie najważniejsze, sztandarowe imprezy placówki, jak Zamojskie Lato Teatralne, Zamojska Ulica Poetycka, Festiiwal Eurofolk, ale też wiele, wiele innych, bo średnio w ciągu roku ZDK organizuje około 160 najróżniejszych przedsięwzięć.

- Chcemy u siebie jeszcze więcej wydarzeń teatralnych. Marzymy, by Zamojski Kwartalnik Kulturalny mógł powrócić do swojego rytmu ukazywania się regularnie co kwartał. Duży potencjał dostrzegam również w możliwości wykorzystania Zamojskiej Akademii Kultury (działa w zrewitalizowanym dawnym gmachu Akademii Zamojskiej - red). Bo to przestrzeń unikatowa, stwarzająca mnóstwo różnych możliwości działań - opowiada dyrektor ZDK.

Przyznaje też, że sam udział w konkursie, czego wcześniej robić nie musiał, był dla niego pewnego rodzaju stresem. - Ale mam w życiorysie doświadczenia związane z teatrem, co prawda amatorskim, ale jednak, występowałem na scenie, więc wiem, że trema jest i musi być. Poradziłem z tym sobie - podsumowuje.

Przypomnijmy, że konkurs na dyrektora BWA rozstrzygnięty nie został. Żaden z dwóch kandydatów nie spełnił wymogów. W przypadku Tyburskiego chodziło o to, że zapomniał do wymaganego pliku dokumentów dołączyć dwóch. Konkurs został ogłoszony podwójnie. Wynik poznamy dopiero w 2025 roku. A ponieważ w międzyczasie kadencja dotychczasowego dyrektora się skończyć, trzeba będzie komuś powierzyć obowiązki na okres przejściowy.