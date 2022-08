Pediatria w Zamościu wreszcie ruszy. Ordynatora szukano ponad rok

– Ogromnie się cieszę, że udało nam się to osiągnąć, bo naprawdę nie było łatwo – mówi Adam Fimiarz, który kieruje Samodzielnym Publicznym Szpitalem Wojewódzkim im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu od początku kwietnia.

Utworzenie oddziału pediatrii było jednym z jego priorytetów, obok reaktywowania działalności naurochirurgii, co udało się na początku maja. Z oddziałem dziecięcym nie poszło tam łatwo. Jeszcze na początku czerwca dyr. Fimiarz mówił nam, że ma nie tylko przygotowane miejsce na oddział i jego pełne wyposażenie, skompletowany zespół kilkunastu pielęgniarek i 6-osobowy lekarzy, ale też kilkoro poważnych kandydatów na stanowisko ordynatora. Wtedy zapowiadał, że pediatria mogłaby ruszyć w połowie lipca.

Nic z tego nie wyszło. Bo po pierwsze kilkoro medyków zrezygnowało z powodu „zmiany planów życiowych” i trzeba było zespół kompletować na nowo, ale po drugie wciąż nie było nikogo, kto byłby gotów pokierować oddziałem.

– W sumie przeprowadziłem na pewno ponad 20 rozmów z kandydatami, ale nie udawało nam się dojść do porozumienia – wspomina Fimiarz. Powody były różne. Czasem zbyt wygórowane oczekiania finansowe medyków, czasem obawa przed wzięciem na siebie odpowiedzialności albo trudności wynikające z konieczności dojazdów do pracy w Zamościu. Ale nareszcie się udało.

– Doktor Agnieszka Majcher to młoda lekarka, ale z bardzo dużym doświadczeniem zawodowym. Ma poza tym gruntowne wykształcenie i wszelkie kompetencje do tego, by kierować zespołem i całym oddziałem dziecięcym – zapewnia dyrektor szpitala papieskiego.

Panią ordynator ma wspierać 4 lekarzy zatrudnionych na etatach, ale też jeszcze dwie osoby dodatkowo na dyżurach. Jest także kilkanaście pielęgniarek ze szpitala „papieskiego”, ale też Zamojskiego Szpitala Niepublicznego, w którym wcześniej działał oddział dziecięcy, a jedna nawet z Lublina. – To jest zespół, który zapewni chorym dzieciom opiekę na najwyższym poziomie przez 24 godziny na dobę – mówi Fimiarz.

W najbliższych dniach mają być już podpisywane umowy z całym personelem, później oddział trzeba oficjalnie zarejestrować, a także zapewnić cesję kontraktu, który z NFZ podpisywał ZSN. Ostatecznie pediatria ruszy 1 października. Na początek zajmie jedno skrzydło odnowionej neurologii na VI piętrze. Tam przygotowane zostaną sale z 15 miejscami dla dzieci. Docelowo oddział ma zostać przeniesieiony na niższe kondygnacje tak, by znajdował się w sąsiedztwie neonatologii, a także oddziału położniczego. W przyszłości ma zapewniać opiekę 25-30 dzieci.

Przypomnijmy, że oddziału dziecięcego nie ma w Zamościu od lipca zeszłego roku. Jego działalność zawieszono po tym, jak na emeryturę odeszła ówczesna ordynator i jeszcze jedna doświadczona lekarka. Prezes ZSN bezskutecznie szukał ordynatora kilka miesięcy. Później zapadła decyzja, że pediatria powinna powstać w szpitalu „papieskim”, ale starania podejmowane przez Małgorzatę Popławską, poprzedniczkę Fimiarza kończyły się fiaskiem.