Kamienice do liftingu. Bez zgody właścicieli ani rusz

– Byłoby bardzo nierozsądnie rezygnować z możliwości zdobycia takiego wsparcia. Zwłaszcza, że dotacja może sięgnąć aż 98 procent kosztów całości – przekonuje Henryk Matej, burmistrz Szczebrzeszyna.

Prawo ubiegania się o dotacje z rządowego programu mają wyłącznie samorządy, ale to właściciele nieruchomości muszą się zobowiązać do zabezpieczenia wkładu własnego na poziomie 2 proc. W przypadku czterech wniosków planowanych do złożenia przez Szczebrzeszyn nie ma z tym problemu.

– Będziemy się starali o dotacje na renowacje kościoła w Wielączy, a także dwóch w Szczebrzeszynie – św. Mikołaja i św. Katarzyny Aleksandryjskiej oraz na przeprowadzenie prac w tunelu ucieczkowym odkrytym na wzgórzu zamkowym, gdzie budujemy wieżę widokową – zapowiada burmistrz.

Pojawił się również pomysł na wyremontowanie elewacji i dachów ciągu kamienic położonych przy wschodniej pierzei placu Tadeusza Kościuszki w centrum miasteczka. To ok. 30 budynków z XIX i początku XX wieku. Mają jednak prywatnych właścicieli i to oni musieliby zapewnić wkład własny.

Według szacunków samorządu, odnowienie jednego budynku kosztowałoby ok. 150 tys. zł. A zatem w każdym przypadku musiałaby paść deklaracja wyłożenia ok. 3 tys. zł. – To, biorąc pod uwagę wysokość możliwej dotacji, naprawdę nie jest duża kwota – uważa Matej.

Tych samych argumentów używał podczas zorganizowanego we wtorek spotkania z mieszkańcami, do których należą kamienice. Podkreślał też, że poza tym, że wydadzą pewną kwotę, nie będą się musieli o nic więcej martwić. – Całą inwestycję zrealizuje gmina: od złożenia wniosku, przez wybór wykonawcy, nadzór nad przebiegiem prac aż do ich finału – zapewnia samorządowiec. Przyznaje jednak, że jego oferta została przyjęta „bez entuzjazmu”, ale liczy, że to się zmieni. Właściciele kamienic mają do połowy lutego czas na podjęcie ostatecznej decyzji i pisemne zadeklarowanie czy chcą w przedsięwzięciu uczestniczyć, czy też nie. – Musimy mieć pełną jasność w tej sprawie, bo termin składania wniosków mija 17 marca – podsumowuje burmistrz Matej.