Kandydatka na prezydenta: Zamość zasługuje na więcej

Podczas wtorkowej konferencji prasowej Agnieszka Jaczyńska nie tylko przedstawiła hasło swojej kampanii wyborczej, ale również kandydatów na radnych miejskich, którzy o głosy wyborców powalczą z list Koalicyjnego Komitetu Wyborczego Koalicji Obywatelskiej.

Znajdą się na nich m.in. obecni radni Agnieszka Klimczuk (iPl) i Janusz Kupczyk (Nowa Lewica), sama Jaczyńska, ale również osoby dotąd w żaden sposób niezwiązane z życiem politycznym miasta. To nauczyciele, społecznicy, przedsiębiorcy. W gronie kandydatów jest też kilkoro obecnych i byłych przewodniczących zamojskich osiedli.

– Chcemy, aby Zamość był miastem, o którym będzie się mówiło, że jest miastem dynamicznie rozwijającym się. Chcemy, aby o Zamościu na powrót myślano, jako o mieście idealnym. Ale nie tylko z powodu jego przeszłości i jego historii. Ale jak o mieście, które jest w stanie odpowiedzieć na wyzwania teraźniejszości i jest w stanie odpowiedzieć na wyzwania przyszłości – mówiła podczas konferencji prasowej Agnieszka Jaczyńska.

Podkreślała, że koalicję, której jest kandydatką, tworzą niemal te same partie (z wyjątkiem Polski 2050 popierajacej Rafała Zwolaka, również kandydującego na prezydenta Zamościa), co zwycięską po wyborach parlamentarnych koalicja sprawująca władzę w kraju. Według Jaczyskiej, najpewniej te same ugrupowania przejmą władzę w sejmiku wojewódzkim po kwietniowych wyborach samorządowych.

– I to jest nasz wielki atut oraz szansa dla Zamościa – podkreślała Agnieszka Jaczyńska, kolejny raz dowodząc, że lata prezydentury Andrzeja Wnuka były czasem szans niewykorzystanych.