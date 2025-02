„Kobieta jako sztuka wolności i miłości” – tak brzmi nazwa wernisażu lubelskiej fotografki Magdaleny Hader, która za pomocą aparatu fotograficznego ukazała kobiety jako bohaterki opowieści o pragnieniach, spełnieniu i walce o lepsze jutro. Jak podkreśla autorka, kobiety, które stanęły przed jej obiektywem poprzez swoją autentyczność stały się prawdziwą sztuką.

- „Kobieta jako sztuka wolności i miłości” to opowieść o kobiecie, silnej, ale i delikatnej, wolnej, a jednocześnie pełnej miłości. Na fotografiach zobaczycie Sylwię Mazur, Monikę Paczyńską, Katarzynę Kozłowską, Jagodę Kupiec i Dominikę Mroczek - kobiety, które w swojej prawdziwości stają się sztuką. Chciałam uchwycić ich emocje, historie zapisane w spojrzeniach, gestach, ciałach. Inspiracją były one same, ich życie i sposób, w jaki kochają, marzą. Mam nadzieję, że każdy odnajdzie w tych zdjęciach cząstkę siebie, siłę do działania i odwagę do wolności - mówi Magdalena Hader, autorka.

Wernisaż rozpocznie się 14 lutego o godz. 16 w Książnicy Zamojskiej im. Stanisława Kostki Zamoyskiego (II piętro „Galeria ExLibris”) przy ul. Kamiennej 20 w Zamościu. Fotografie będzie można oglądać do 21 marca.

Magdalena Hader – urodzona w 1993 roku w Lublinie fotografka działająca pod pseudonimem PhotoLuna. Fotografia towarzyszy jej od ponad 20 lat. Jest absolwentką liceum artystycznego w Lublinie. Pracuje z pasją, łącząc sztukę z głębokim zrozumieniem ludzkich emocji. Jej praca to nie tylko fotografowanie, ale także opowiadanie historii poprzez zdjęcia. Uwielbia eksplorować ciemniejsze strony ludzkiej natury, a jej fotografie często poruszają tematykę emocji, wrażliwości oraz wewnętrznych rozterek. Wielokrotnie realizowała sesje w różnych zakątkach Polski, dokumentując piękne momenty i emocje. Jej zdjęcia charakteryzują się surowością, ale i subtelną wrażliwością.