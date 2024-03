Kuszenie ósmoklasisty, czyli Edu Targi Zamość 2024

To wydarzenie już tradycyjnie organizowane jest w mieście 21 marca czyli w Dzień Wagarowicza i pierwszy kalendarzowej wiosny. W hali OSiR na Edu Targach swoją ofertę prezentują co roku wszystkie szkoły średnie i placówki oświatowe w mieście. Impreza jest adresowana głównie do uczniów ostatnich klas podstawówek, którzy właśnie wiosną stają przed wyborem nowej szkoły dla siebie.

– Ja się zastanawiam nad Elektrykiem albo Technikum New Technology – mówi Krzysztof Kawalec. – Ja też rozważam Elektryk albo III LO – dodaje Marcel Wojtas. Obaj są uczniami ósmej klasy Szkoły Podstawowej nr 6 w Zamościu. Obaj przyszli na targi, licząc, że to pomoże im w podjęciu ostatecznej decyzji.

Do rozpoczęcia nauki w Zespole Szkół Ponadpodstawowych nr 1 zachęcali m.in. Bartosz Pieczykolan i Tomasz Krajewski, uczniowie IV klasy o profilu technik programista w popularnym zamojskim Ekonomiku. Są kolegami od lat, ukończyli tę samą SP nr 2 i razem podjęli naukę w szkole średniej. Mówią, że nie żałują wyboru.

– Nasza szkoła jest świetnie wyposażona. Mamy najnowocześniejszy sprzęt i możliwość rozwijania pasji na zajęciach pozalekcyjnych w kole Robonomik – zachęca Bartosz. – To prawda, ale atutem Ekonomika jest również świetna, bardzo przyjazna uczniom atmosfera – podkreśla Tomasz.

W samych superlatywach o swoich szkołach opowiadali też uczniowie innych techników, liceów czy szkół branżowych w Zamościu. Na znakomicie zorganizowanych stoiskach można było rozmawiać z uczniami i nauczycielami, którzy chętnie odpowiadali na wszelkie pytania i rozwiewali wątpliwości. Niezależnie od Edu Targów wszystkie szkoły średnie miasta organizowały tego dnia u siebie dzień otwartych drzwi.