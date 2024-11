Łączą tradycję i nowoczesność – KGW w Sobiborze

Pierwszą założycielką Koła Gospodyń Wiejskich w Sobiborze była Romualda Urbańska. Niecałe 30 lat później, czyli 1 grudnia 1983 r. przy Kole Gospodyń Wiejskich powstał Zespół Śpiewaczy Jagoda. Kierownikiem i inicjatorem powstania zespołu była Pani Maria Chomontowska. W chwili powstania liczył 12 członków i był integralną częścią KGW. W swoim dorobku posiadał blisko 200 pieśni, piosenek i przyśpiewek ludowych.

– Do najcenniejszych nagród które otrzymał zespól należy zaliczyć: III miejsce na wojewódzkim przeglądzie pieśni ludowej w Chełmie w 1984 r., I miejsce na wojewódzkim przeglądzie pieśni ludowej w Chełmie w 1986 r. Gościnnie zespół występował na Gminnych i Wojewódzkich dożynkach oraz podczas wielu występów okolicznościowych – wspomina Anna Kozigrodzka, przewodnicząca KGW w Sobiborze.

Oprócz lokalnych pieśni i przyśpiewek, zespół z dumą prezentował stroje ludowe z rejonu Sobiboru. Pomimo że zespół zakończył działalność w 2000 roku, KGW działa prężnie i ciągle promuje historię i tradycję oraz integruje całe społeczeństwo wsi.

– Skupiamy się na rozwijaniu działalności kulturalnej na rzecz środowiska lokalnego i gminy, rozwijaniu zainteresowań, kultywowaniu dawnych obyczajów, tradycji, obrzędów regionalnych. Bierzemy aktywny udział w konkursach kulinarnych, festiwalach, piknikach, szkoleniach. Organizuje imprezy okolicznościowe i festyny rekreacyjne – dodaje Kozigrodzka.

KGW w Sobiborze zrzesza wiele utalentowanych, pełnych entuzjazmu kobiet, które gotują, pieką, tworzą małe dzieła sztuki, tańczą ale przede wszystkim znajdują czas dla siebie i chętnie wychodzą z domu aby oderwać się od codzienności. Łączą tradycję z nowoczesnością. Pielęgnują przyjaźnie i wspólne spotkania. Panie mają wiele talentów, którymi dzielą się na różnego rodzaju spotkaniach i wystąpieniach.

W zeszłym roku obchodziły swój jubileusz 65-lecia pod hasłem „Od dziewuszki do babuszki”. Hasło to nawiązywało do tego, że od pokoleń panie dzielą się swoją wiedzą i doświadczeniem z młodszymi koleżankami, inspirując do działania dla dobra mieszkańców wsi oraz gminy.