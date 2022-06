Letnia Akademia Filmowa w Zwierzyńcu. Chcesz zostać wolontariuszem?

1 A A

LAF to nie tylko projekcje filmowe, ale również spotkania z ludźmi kina (fot. LAF/Archiwum)

Letnia Akademia Filmowa w Zwierzyńcu ma się odbyć w sierpniu, ale tylko do 3 lipca chętni do pracy podczas festiwalu mogą zgłaszać się do organizatorów. Poszukiwani są wolontariusze.

