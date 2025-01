Linia B wozi za darmo. Pasażerów niewielu, a uwag sporo

Spóźnienie do nadrobienia

Autobus na początkowy przystanek dojechał z lekkim opóźnieniem, ale szybko je nadrobił, bo na kolejnych przystankach tylko zwalniał w zatoczkach, nie zatrzymywał się. Nie było potrzeby. Nikt tam na autobus nie czekał.

Pierwsza pasażerka, pani Anna wsiadła do 12-metrowego „elektryka” na przystanku przy ul. Lubelskiej. Jechała na Sikorskiego. To była jej druga podróż tą linią.

– Wczoraj, jak wracałam z rehabilitacji, to poza mną jechała też jeszcze jedna pani. Taka mniej więcej w moim wieku – mówi nam zamościanka.

Wiek ma znaczenie. Pani Anna jest po 70-tce. Nie robi jej różnicy czy jedzie linią bezpłatną czy taką w któej obowiązują bilety. Ona ma przejazdy darmowe. - Wychodzę z domu, mam przystanek pod blokiem i wsiadam w to, co przyjedzie – wyjaśnia. Jej zdaniem godziny kursowania linii B są niefortunne.

– Szkoda, że to o takiej porze puścili. Jak rano jechałam na zabiegi, to były godziny szczytu, autobus, który wybrałam, był pełny. Wtedy by się dodatkowy dojazd przydał – ocenia kobieta. I dodaje, że zimą starsi ludzie rzadziej wychodzą z domu. Może na wiosnę będzie więcej pasażerów.

Powinni zmienić trasę i godziny

Pani Barabara wsiada do autobusu przy ul. Zagłoby. Jedzie tą linią, bo akurat ta podjechała. Mogłaby wsiąść w każdy inny autobus, ona również ma darmowe przejazdy. Ale uważa, że bezpłatna linia to dobry pomysł.

– Tylko powinni pomyśleć o zmianie trasy – przekonuje starsza pani, która z publicznej komunikacji korzysta bardzo często. I wyjaśnia. – On na ul. Kilińskiego skręca w lewo w Przemysłową. Bez sensu. Tam nie ma żadnego przystanku. A gdyby pojechał prosto do końca, zatrzymał się przy przychodni, byłoby lepiej. Potem powinien jechać w lewo w Piłsudskiego, na rondzie skręcać w Peowiaków i zatrzymywać się przy starym szpitalu. To by miało większy sens – uważa pani Barbara.

Nasz rozmówczyni wysiada przy Galerii Twierdza. Wtedy w autobusie pojawia się kolejny pasażer. Pan Marek ma 47 lat. Jedzie do domu na ul. Peowiaków, wysiada przy cmentarzu, więc pokonuje jeden przystanek. To nie jest daleko. Mógłby iść pieszo. Ale przyznaje, że postanowił się przejechać, bo czytał, że taka darmowa linia istnieje i chciał ją przetestować. Pomysł uruchomienia podobnie jak pani Barbara, uważa za dobry, jednak jest zdania, że inne powinny być godziny kursowania.

– Gdyby to puścili w godzinach szczytu, czyli rano, gdy ludzie jadą do pracy czy młodzież do szkół, a także po południu, gdy wracają, byłoby większe zainteresowanie, a przy okazji może udałoby się trochę zmniejszych korki w mieście – mówi mężczyzna.