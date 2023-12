Lubelskie: Skażona kranówka. Prawie 1,9 tys. ludzi bez wody

Badania prowadzone były dwukrotnie w ostatnich dniach listopada. Ostatnio w czwartek. Wykazały „przekroczenia wartości parametrów mikrobiologicznych co stanowi naruszenie wymagań higienicznych i zdrowotnych”.

W efekcie w piątek powiatowy inspektor sanitarny w Zamościu stwierdził, że woda nie nadaje się do spożycia. To problem dla, jak wyliczono ok. 1869 mieszkańców kilku wiosek. Pić kranówki, ani wykorzystywać je do przygotowywania posiłków nie można w Czarnymstok, Gorajcu-Starej Wsi, Gorajcu-Zagroble, Gorajcu-Zastawie oraz w Wólce Czarnostociej.

Ponadto Sanepid nakazał podjęcie działań naprawczych oraz „zapewnienie konsumentom wody do spożycia o odpowiedniej jakości zdrowotnej”.

Samorząd się z tego polecenia wywiązał. Gmina opracowała obowiązujący od dzisiaj harmonogram dostarczania wody mieszkańcom wiosek, którzy z wodociągu nie mogą korzystać.