Majówka 2024. Wszystkie obiekty RPN otwarte dla turystów

Można więc śmiało jechać do Zwierzyńca i korzystać od dzisiaj do niedzieli (1-5 maja) ze wszystkich oferowanych przez tam atrakcji. Obiekty RPN będą otwarte każdego dnia. W jakich godzinach?

Punkt Informacji Turystycznej (ul. Plażowa 3a, Zwierzyniec) jest otwarty codziennie w godz. 8.30 - 16.30 (kasa do 16). Tam można nabyć karty wstępu na teren parku. Wejściówki do Ośrodka Edukacyjno-Muzealnego są do nabycia wyłącznie w PIT.

Sam OEM jest czynny w godz. 9-17. Należy jednak pamiętać, że ostatnie wejście na wystawę jest możliwe tylko o godz. 16.

Izba Leśna we Floriance (Górecko Stare 105, Józefów) podczas całej majówki ma być otwarta w godz. 10-17. Wstęp na udostępniane tam ekspozycje (Leśniczówka, Spichlerz, Zielona Sala, Stodoła) jest płatny. Aby zobaczyć wszystkie, wystarczy kupić jeden bilet. Można to zrobić na miejscu.

RPN przypomina, że bilety obowiązują też, jeżeli ktoś zamierza wejść ścieżką na Bukową Górę albo dojechać do Florianki rowerem. W tym przypadku również wystarczy kupić jeden bilet.

Natomiast ścieżki na stawy Echo i pozostałe trasy w RPN są udostępniane turystom bezpłatnie.

A gdzie zaparkować?

W samym Zwierzyńcu są dwa płatne parkingi: przy stawach i przy OEM. Za darmo można zostawiać auta przy Roztoczańskim Centrum Monitoringu i Nauki, przy pomniku Powstania Zamojskiego w Szewni Dolnej, obok kancelarii obwodu Ochronnego Kosobudy (Kosobudy 103) oraz przy wejściu do RPN w Górecku Starym.