Zniszczone samochody po czołowym zderzeniu (fot. Policja)

22-letni kierowca zginął w audi po czołowym zderzeniu z volvo. Mimo że trafił do szpitala, to medycy nie zdołali uratować jego życia. Obrażenia były zbyt rozległe. Do szpitala trafił również 63-latek kierujący volvo.

Szanowny Czytelniku! Dzięki reklamom czytasz za darmo. Prosimy o wyłączenie programu służącego do blokowania reklam (np. AdBlock). Dziękujemy, redakcja Dziennika Wschodniego.

Kliknij tutaj, aby zaakceptować