Mija rok od eksplozji w Przewodowie. Bundeswehra opuszcza Zamość

Na środowym pożegnaniu w Zamościu zabrakło ministrów obrony Polski i Niemiec. Jednak o sukcesie tej misji mówił generał Bernd Schütt z Grupy Zadaniowej ds. Obrony Powietrznej i Przeciwrakietowej Bundeswehry. – Państwa zaangażowanie i profesjonalizm są zaszczytne i imponujące. Każdy z was przyczynił się do sukcesu tej misji. To było dla mnie zaszczytem być tutaj z wami na służbie – powiedział w swoim przemówieniu niemiecki generał.

Tymczasem, rok po eksplozji rakiety w Przewodowie Prokuratura Krajowa wciąż prowadzi śledztwo. – Jest ono w toku. Uzyskaliśmy opinię dotyczącą pocisku – słyszymy w biurze prasowym PK. – Jednak z uwagi na niejawny charakter opinii nie możemy ujawniać jej treści. Na tym etapie czynności dowodowe w kraju zostały wyczerpane. Skierowaliśmy wniosek o pomoc prawną do Ukrainy i czekamy na odpowiedź – zaznacza przedstawiciel biura prasowego. Biegli powołani w polskim śledztwie potwierdzili, że w Przewodowie spadł ukraiński pocisk obrony powietrznej.