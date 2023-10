Minister do druhów z OSP: „Cały świat nam was zazdrości”

– Bardzo się cieszymy. Ten quad będzie nam potrzebny, przyda się w ciężkim terenie, bo to sprzęt, który dotrze tam, gdzie nie dotrą samochody – mówił nam chwilę po zakończeniu uroczystości Dawid Łepik, naczelnik OSP w Majdanie Nepryskim (gm. Józefów). Jest przekonany, że pojazd będzie wykorzystywany wielokrotnie, np. podczas akcji poszukiwawczych w zalesionym i pagórkowatym terenie, na jakim działa jego jednostka.

OSP Majdan Nepryski liczy 25 aktywnych druhów. Wszyscy mają prawo jazdy kategorii B, a więc też uprawnienia do kierowania quadami. – Natomiast na pewno trzeba będzie nabrać doświadczenia, żeby sprzęt użytkować należycie już podczas wyjazdów do prawdziwych akcji – stwierdził Dawid Łepik.

Pierwsze testy odbyły się natychmiast po przekazaniu pojazdów na placu Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Zamościu. Po nowiutkie quady, kupione dzięki pieniądzom z Unii Europejskiej przyjechali przedstawiciele 12 jednostek z pow. zamojskiego i 12 z biłgorajskiego. Formalnie quady wraz z przyczepami (kosztowały ok. 1,9 mln zł) są własnoscią komendy wojewódzkiej, która strażakom z gmin je użycza.

W uroczystym przekazaniu quadów uczestniczył m.in. Mariusz Kamiński, minister spraw wewnętrznch i administracji.

– Jest to sprawa niezwykle ważna, bo OSP są niezwykle ważnym, wielkim, pięknym ruchem obywatelskim. Jesteście w całej Polsce, w każdej gminie, to 600 tys. członków, 200 tys. aktywnych ratowników. Nie ma dla was odpowiednika na świecie. Cały świat tak naprawdę zazdrości nam, że mamy taką formację – wychwalał obdarowywanych minister.

Przypomniał też, że rząd, który reprezentuje, dla OSP zrobił bardzo wiele, bo m.in. w życie weszła ustawa zapewniająca dodatki do emerytur dla druhów-weteranów. Zapowiedział, że w przyszłości priorytetem będzie natomiast inwestowanie w remizy.

Identyczne quady, jak te przekazane w Zamościu, dziś w Kraśniku mają zostać darowane 18 jednostkom z powiatów janowskiego, kraśnickiego i opolskiego.

Pojazdy zostały zakupione dzięki unijnym funduszom w ramach projektu „Dostosowanie Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego na terenie województwa lubelskiego do zmian klimatycznych, zmian w środowisku naturalnym oraz zagrożeń cywilizacyjnych”. Pozwolił on lubelskiej KW PSP na zakup łącznie 167 sztuk pojazdów quadów na przyczepie dla 10 jednostek PSP i dla 157 OSP włączonych do Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego z terenu województwa lubelskiego.