Nawet 200 złotych miesięcznie za śmieci. Takie rachunki dostali w Zamościu po zmianach

Zamość pochwalił się, że dostał 4 miliony złotych rządowej dotacji i wyda je na stawiane na osiedlach super pojemniki na odpady, które rozpoznają wrzucającego, zważą śmieci, zasygnalizują wypełnienie, zarejestrują użytkowników w systemie kamer. – Wówczas rozliczanie według zużycia wody byłoby zbyteczne? – zapytali natychmiast mieszkańcy. – Jeszcze musi się zmienić ustawa, ale wszyscy do tego dążymy – odpowiedział prezydent miasta Andrzej Wnuk.

Słono z wodą

Bo Zamość właśnie odczuwa zmianę systemu rozliczenia za odbiór odpadów i nowe stawki. Zamiast „od osoby” w tym roku płaci się „od zużycia wody”. Wielu zamościan reguluje to kwartalnie i teraz są w szoku.

– 200 złotych. Mamy takie mieszkanie, gdzie lokatorzy tyle miesięcznie płacą za śmieci. Są rachunki na 140-150 złotych – mówi Jerzy Nizioł, prezes Spółdzielni Mieszkaniowej im. Waleriana Łukasińskiego w Zamościu. – Średnio, patrząc na całą spółdzielnię, podwyżka jest w granicach kilku złotych. Było 16 zł od osoby teraz jest 22-23 złote. Ale to dlatego, że mam i rachunki w wysokości złotówki – dodaje. Jak szacuje, rachunek w całej spółdzielni będzie w tym roku wyższy o pół miliona złotych.

– Odbieram wiele telefonów od mieszkańców naszego osiedla, którzy narzekają na wysokość opłat za śmieci. Nawet ci dobrze sytuowani to odczuli, bo skok bywa i 100-procentowy. Mówią: Teraz płacimy więcej segregując niż poprzednio za niesegregowane. To zniechęca do sortowania. Na dodatek nasze osiedle to wyłącznie domy jednorodzinne, zużywamy wodę do podlewania. Mało kto ma podliczniki, które różnicują wykorzystaną w domu i tą na zewnątrz. Teraz coraz więcej osób się nad tym zastanawia. Ja też pewnie taki podlicznik założę – mówi Piotr Radliński, przewodniczący zarządu osiedla Rataja, który wyliczył, że teraz za śmieci płaci dwa razy tyle co poprzednio.

Własne szczęście

- My na szczęście mamy studnię głębinową i korzystamy z niej do podlewania. Była wywiercona dwadzieścia lat temu, gdy budowałem dom. Nie wyobrażam sobie bez niej utrzymania ogrodu, bo za śmieci płacę teraz 260 proc. tego co poprzednio. Nawet po odliczeniu zniżek dla dużych rodzin i za kompostowanie. Niestety woda ze studni jest bardzo żelazista i nie nadaje się do domowego użytku – mówi z jeden z mieszkańców tego samego osiedla, który ocenia, że na wielu tutejszych posesjach są nieocenione teraz studnie.

Tutejsi mieszkańcy w czasie zeszłorocznych konsultacji społecznych w większości opowiedzieli się za opłatami „od osoby”. Tym bardziej są niezadowoleni ze zmiany.