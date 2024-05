Nie chciał, ale musi. Rafał Zwolak zarobi jednak więcej

Uwaga na tajemnicze pudełka

- Cyberprzestępcy przesyłają maila na temat nagrody do odbioru – tajemnicze pudełko Media Expert. Wartość takiego prezentu to prawie 2000zł, więc jest to bardzo kusząca oferta. Aby otrzymać box, musisz podać jedynie adres do wysyłki i opłacić dostawę produktu w wysokości 13zł.