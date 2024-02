Nie tylko ich troje. Kandydatów na prezydenta Zamościa może być więcej

O to, że urzędujący już dwie kadencje w Zamościu prezydent Andrzej Wnuk powalczy o reelekcję wiadomo było od dawna. Od ostatniej niedzieli pewne jest, że kolejny raz, starując z własnego komitetu wyborczego, będzie miał poparcie Prawa i Sprawiedliwości.

>>> Prezydent wytartuje z własnego komitetu. Otrzymał poparcie PiS <<<

Chęć stanięcia do walki z Wnukiem w kwietniowych wyborach samorządowych jeszcze przed Bożym Narodzeniem ogłosił opozycyjny radny kilku kadencji Rafał Zwolak. Jest bezpartyjny, a mandat ostatnio uzyskał z ramienia KWW Zamojskiej Koalicji Obywatelskiej. Teraz ma własny komitet, ale wiadomo, że poparcia udzieli mu Trzecia Droga – Polska 2050 i PSL.

>>> Chcę byśmy razem zmienili Zamość. Rafał Zwolak kandydatem na prezydenta Zamościa <<<

Kandydatką Platformy Obywatelskiej, popieraną też przez Inicjatywę Polska i Nową Lewicę, o czym również pisaliśmy, jest Agnieszka Jaczyńska, historyczka, wicedyrektorka Zespołu Szkół Społecznych w Zamościu. To osoba do niedawna zupełnie nieobecna w polityce. Jesienią wystartowała w wyborach do Sejmu z ósmego miejsca na liście Koalicji Obywatelskiej i uzyskała niezły wynik: w mieście zdobyła 1893 głosy (w okręgu – 3 179).

>>> Agnieszka Jaczyńska kandydatką PO, iPL i Nowej Lewicy <<<

Wygląda jednak na to, że chętnych do zajęcia najważniejszego gabinetu w zamojskim magistracie będzie więcej.