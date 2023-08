Niech poleje się krew. Sprawdź, gdzie można ją oddać (harmonogram)

Niezależnie od tego, że oddziały RCKiK pracują bez przerwy w swoich stałych siedzibach, to ich pracownicy wyjeżdżają również w teren do miejscowości, gdzie nie zawsze na co dzień krwią można się podzielić. Tak będzie też w najbliższych dniach.

W środę (30 sierpnia) ambulans RCKiK zaparkuje przy Centrum Handlowym Wamex w Łęcznej. Rejestracja dawców jest planowana między godz. 8.30 a 13.

Dzień później zbiórka krwi odbędzie się w Zakłądach Azotowych Puławy (w godz. 8.30-13) oraz na Placu Wolności w Radzyniu Podlaskim (w godz. 8.30-12).

Rónież dwie terenowe akcje są planowane na piątek: w Chełmie, przy Castoramie (w godz. 9-13) oraz w Świdniku pod WSK PZL (w godz. 8-12).

W sobotę krwiodawców zaprasza Łęczna. Między godz. 9 a 14 akcja prowadzona ma być w Urzędzie Miasta oraz ambulansie na jego placu.

W niedzielę otwarty będzie oddział terenowy RCKiK w Chełmie (w godz. 8-11). Akcja odbędzie się tego dnia również w miejscowości Chmiel (pow. lubelski), w miejscowej remizie OSP (w godz. 9-13), a ponadto ambulans dojedzie na dożynki do Komarowa-Osady (rejestracja od 10 do 13) oraz pod GOKSiR w Niedrzwicy Dużej (godz. 9-13).