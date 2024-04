Nieoficjalnie: Rafał Zwolak nowym prezydentem Zamościa

Swoje zwycięstwo w drugiej turze wyborów Rafał Zwolak ogłosił już w pół godziny po zamknięciu lokali wyborczych. W mediach społęcznościowych zamieścił powyższe zdjęcie i napisał:

"Wszystko wskazuje na to, że Zamość ma nowego prezydenta. To nie ja wygrałem, a Wy, drodzy Zamościanie, wygrała mądrość wspaniałych ludzi. Wygrali mieszkańcy Zamościa. Dziękuję za każdy głos i za każdy, nawet najmniejszy gest życzliwości. Razem wygraliśmy Zamość!"

Z nieoficjalnych informacji, do jakich dotarliśmy wynika, że na Rafała Zwolaka zagłosowało ok. 65 proc. wyborców. Andrzej Wnuk miał do siebie przekonać zaledwie ok. 35 proc. głosujących dzisiaj zamościan.

Obaj startowali z własnych komitetów wyborczych. Wnuk miał poparcie Prawa i Sprawiedliwości. Zwolaka poparł już na wstępie kampanii poseł Polski 2050 Sławomir Ćwik, a po pierwszej turze również Agnieszka Jaczyńska, kandydatka PO popierana również przez Lewicę i PSL.

Andrzej Wnuk wyprowadzi się z Ratusza po ponad 9 latach urzędowania w fotelu prezydenta. Jak przyjmuje porażkę?

- Gratuluję oczywiście wyniku mojemu konkurentowi. Jego osoba najwyraźniej bardziej przekonała zamościan - mówi Andrzej Wnuk i dodaje: - Przed nim pięć lat rządów, ciężkiej pracy i wielu wyzwań. Trzymam kciuki za Zamość, bo to moje miasto, bardzo je kocham. I dla dobra tego miasta zawsze będę do dyspozycji.