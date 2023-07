Noc wśród zwierząt. ZOO zaprasza

Ogród Zoologiczny im. Stefana Milera w Zamościu organizuje bowiem 14 lipca swoje doroczne wydarzenie – ZOO NOCĄ 2023. Wejściówki (w cenie 40 zł) można kupować tylko do czwartku włącznie i jedynie w kasie głównej. Warto się pospieszyć, bo liczba miejsc jest ograniczona.

Poza biletem trzeba mieć jeszcze swój własny namiot i wszystko, co niezbędne do nocowania w plenerze. Organizatorzy zapewniają miejsce do biwakowania oraz dodatkowe atrakcje. To np. wieczorny spacer po ogrodzie z przewodnikiem. W planach jest też wspólne biesiadowanie przy ognisku (prowiant należy zorganizować sobie na własną rękę). Na poranek nazajutrz przewidywana jest rozgrzewka w stylu fitness (godz. 7.30), a następnie karmienie zwierzaków z mini ZOO (godz. 8).

Uczestnicy tej wyjątkowej nocy i poranka na teren zamojskiego ZOO będą mogli wchodzić w piątek od godz. 18.