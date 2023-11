W Zamościu już kwestują. Na cmentarzu nie tylko ze zniczami

To już 17. kwesta zorganizowana przez Społeczny Komitet Odnowy Cmentarza Parafialnego w Zamościu. Potrwa do godz. 18. Pieniądze zbierane są do puszek w czterech punktach nekropolii przy ul. Peowiaków.

Wśród kwestarzy są osoby w najróżniejszym wieku i najróżniejszych profesji: lekarze, samorządowcy, urzędnicy, prezesi spółek miejskich, szefowie prywatnych firm, dziennikarze (również naszej redakcji), artyści, politycy. Jak co roku, nie brakuje również dzieci i mlodzieży. Są też harcerze.

Wiele z tych osób kwestuje nie po raz pierwszy, ani nie drugi, ale wspomaga inicjatywę od kilkunastu lat.

Dzięki zaangażowaniu tych wolontariuszy, ale też hojności osób odwiedzających zamojski cmentarz parafialny, komitetowi udało się dotychczas zebrać na ratowanie zabytkowych nagrobków już blisko 300 tys. zł.

Ile w tym roku trafi do puszek? Okaże się wieczorem.

Przypomnijmy, że Zamość to nie jest jedyne miasto na Zamojszczyźnie, gdzie dzisiaj odbywają się zbiórki na cmentarzach. Podobne akcje są organizowane też w Tomaszowie Lubelskim, Hrubieszowie, Łukowej, Zwierzyńcu i Goraju.