Ratować zabytki cmentarzy. Gdzie na Zamojszczyźnie odbędą się kwesty?

Zbiórka do puszek na cmentarzu parafialnym w Zamościu odbędzie się już po raz siedemnasty. Podobnie jak w poprzednich latach kwestarzy, w sumie około 60 osób, będzie można spotkać w czterech punktach, gdzie mają stać z puszkami od godz. 8 do 18. Dotychczasowe zbiórki pozwoliły na zgromadzenie już blisko 300 tys. zł i odnowić ok. 50 zabytków.

Jeszcze dłużej, bo od 21 lat takie akcje organizowane są również w Łukowej (pow. biłgorajski). Tegoroczna zbiórka do puszek jest planowana na 1 i 2 listopada. Także przez dwa dni będzie można wspierać podobną akcję organizowaną w Goraju.

Samorządowcy, regionaliści, działacze kultury, stowarzyszenia oraz nauczyciele i uczniowie będą też w środę kwestować (w godz. 9-15) na cmentarzu w Hrubieszowie.

Na dwa dni (1-2 listopada) zbiórka została zaplanowana w Tomaszowie Lubelskim. Organizowana jest po raz jedenasty, a pieniądze będą wykorzystane na odnowę grobów żołnierskich i miejsc pamięci.

Natomiast już szesnasty raz akcja odbędzie się w Zwierzyńcu. Jest planowana na środę (w godz. 8-15). Poza członkami Towarzystwa Miłośników Zwierzyńca pieniędze zbierać będzie też młodzież i przedszkolaki.