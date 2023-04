Ostatnia piosenka VOX-u a w teledysku wystąpili fani. To hołd dla Witolda Paszta. Wideo

„Razem” to piosenka autorstwa Mikołaja Jakubowskiego, którą Witold Paszt jeszcze w 2021 roku nagrał z Dariuszem Tokarzewskim i Mariuszem Materą. W styczniu br. córki Paszta ogłosiły, że chcą do tego utworu nagrać teledysk, tak kończąc ostatni projekt swojego taty, który zawsze bardzo szanował i cenił, a ten konkretny kawałek zamierzał oddać w ręce fanów. Nie zdążył jednak, bo plany pokrzyżowała pandemia, a na początku zeszłego roku Witold Paszt zmarł.

Później pomysł ewoluował i ostatecznie postanowiono, że to właśnie wielbiciele VOX-u wraz z ostatnimi członkami zespołu stworzą klip. Fanów poproszono o przesyłanie nagrań ukazujących, jak bawią się do ulubionej piosenki grupy. I tak też się stało. W teledysku wystąpili również znani polscy artyści, m.in. Alicja Majewska, Danuta Błażejczyk, Andrzej Piasek Piaseczny, Majka Jeżowska, zespół Pectus, Tomson czy Rafał Brzozowski. Szczególnie wzruszające są ostatnie kadry tego materiału, w których wykorzystano archiwalne zdjęcia i filmy z udziałem Witolda Paszta.

Premiera w serwisie YouTube miała miejsce 31 marca. Dotychczas teledysk został tam odtworzony już ponad 21 tys. razy.

Przypomnijmy, że związany z Zamościem artysta odszedł 18 lutego 2022 roku. Miesiąc później jego prochy spoczęły na cmentarzu komunalnym w Zamościu, a kilka miesięcy później Tokarzewski i Matera zapowiedzieli nowy rozdział swojej artystycznej działalności.

„Wraz z odejściem nieodżałowanego założyciela i lidera grupy VOX, Witolda Paszta, zmieniło się wszystko i nic nie będzie już takie samo. VOX nigdy nie zabrzmi już tak, jak dotąd” – napisali w wydanym oświadczeniu, informując, że w uznaniu 43-letniego wkładu Paszta w dorobek zespołu, z szacunku dla faktu, że był on ostatnim członkiem oryginalnego składu grupy (w 1978 roku tworzyli go Ryszard Rynkowski i zmarły już Andrzej Kozioł, a w 1979 dołączył do nich Jerzy Słota) będą koncertować pod nazwą Nowy Vox.