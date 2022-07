Pątnicy z Zamościa wkrótce ruszą do Częstochowy. Przed nimi setki kilometrów

– W zeszłym roku, gdy pielgrzymowaliśmy sztafetowo, nasza grupa w ostatnim dniu liczyła ok. 350 osób, w bieżącym jesteśmy przygotowani na ok. 400 pielgrzymów – mówi nam ks. Marek Mazurek, dyrektor zamojskiej pielgrzymki.

Już pierwszego dnia na trasie będą pątnicy, którzy wyruszą z Zamościa, Tomaszowa Lubelskiego i Lubaczowa, a 4 sierpnia rozpocznie się wędrówka grupy biłgorajskiej. Zapisy ruszyły 24 lipca, wciąż trwają w parafiach. Tam będą prowadzone do niedzieli, ale swój udział zgłosić będzie można aż do momentu rozpoczęcia pielgrzymki. – Życie i doświadczenie nauczyło nas, że właśnie w ostatnim momencie zapisuje się najwięcej osób – wyjaśnia ks. Mazurek.

Aby w pieszej wyprawie do Częstochowy wziąć udział, należy się zgłosić wypełniając specjalny formularz i wnieść opłatę. To 200 złotych dla tych, którzy pokonają co najmniej sześć odcinków, dla pozostałych o połowę mniej. – I oczywiście, jak zawsze, jeśli jedną rodzinę reprezentuje kilka osób, to każda kolejna płaci o 20 złotych mniej – precyzuje dyrektor pielgrzymki.

Grupa zamojska spotka się we wtorek rano na mszy o godz. 9, która w Katedrze Zamojskiej zostanie odprawiona pod przewodnictwem biskupa pomocniczego Mariusza Leszczyńskiego. Po nabożeństwie pątnicy ruszą w kierunku Szczebrzeszyna, gdzie zatrzymają się na pierwszy nocleg. W tym roku wierni z diecezji zamojsko-lubaczowskiej pielgrzymować mają na Jasną Górę pod hasłem „Idziemy w pokoju Chrystusa”.

Osoby, które fizycznie zostaną w domach, mogą pielgrzymować duchowo, a swoje intencje przesyłać za pomocą formularza dostępnego na stronie www.pielgrzymka.info. Katolickie Radio Zamość każdego dnia ma nadawać relacje z trasy oraz Apel Jasnogórski, a także transmitować poranne msze pielgrzymkowe.