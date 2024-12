Policja go szukała. Wpadł z marihuaną

W poniedziałek (22 grudnia) w nocy policjanci zamojskiej patrolówki otrzymali zgłoszenie o mężczyźnie, który szarpał za klamki drzwi do klatek schodowych. Na widok wysłanych na miejsce policjantów mężczyzna zaczął uciekać.

Nie udało mu się to jednak i policjanci zatrzymali go. Jak się okazało, miał powody do ucieczki.

– 29-latek z gminy Werbkowice ukrywał się przed grożącą mu karą więzienia. Wobec mężczyzny sąd w Hrubieszowie wydał dwa listy gończe oraz nakaz doprowadzenia do zakładu karnego. 29-latek do odbycia ma karę w łącznym wymiarze 2 lat pozbawienia wolności za przestępstwa narkotykowe – informuje podkomisarz Dorota Krukowska-Bubiło z zamojskiej policji.

To jednak nie wszystko. Policjanci znaleźli przy 29-latku zawinioątko z suszem roślinnym. Badania potwierdziły że to marihuana. Mężczyzna usłyszał dodatkowy zarzut posiadania środków odurzających. Grozi mu dodatkowe 3 lata więzienia.