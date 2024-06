Poseł Polski 2050 w Zamościu: Idźmy na wybory

Mówił to podczas konferencji prasowej zorganizowanej w piątek rano na Rynku Wielkim w Zamościu. Przekonywał, że kandydaci jego partii pokazywali w trakcie krótkiej, ale intensywnej kampanii, co należy zrobić, aby poprawić sytuację Polski i uzysk jać z Unii Europejskiej jak najwięcej dla Polaków. – Niestety, dwa główne bloki polityczne (PO i PiS – red.) skupiały się na polaryzacji – stwierdził poseł.

Później długo mówił o tym, czego europarlamentarzyści Trzeciej Drogi Polska 2050 – PSL mają w planach dokonać zarówno w kwestiach bezpieczeństwa, rolnictwa i gospodarki. Na koniec zaapelował za pośrednictwem mediów do wyborców o to, by w niedzielę, 9 czerwca poszli do urn.