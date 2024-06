Pożar podczas burzy. Spaliła się stodoła

Trwa Wschodni Festiwal Fotografii. Wspaniałe wystawy do obejrzenia na Lubelszczyźnie

Trwający do końca czerwca Wschodni Festiwal Fotografii to miesiąc wrażeń dla pasjonatów, którzy swoimi aparatami lubią zatrzymywać czas w miejscu. To nie tylko wystawy fotografów z regionu, ale także seria spotkań z artystami, czy warsztaty fotograficzne, z których można wyciągnąć ogrom wiedzy.