Prawie codziennie impreza. Zamość podsumował rok 2023 w kulturze

– Zamość stał się miejscem, do którego przyjeżdża się nie tylko zwiedzać, ale także na różnego rodzaju wydarzenia kulturalne. To było naszym celem od 10 lat, aby miasto Zamość było nie tylko do oglądania. Było także do bycia, do życia, do przeżywania – tak o minionych 12 miesiącach roku 2023 mówił podczas uroczystości prezydent miasta Andrzej Wnuk.

W swoim wystąpieniu przypomniał też słowa Wassilija Kandynskiego, który mówił, że każde dzieło zaczyna się od kropki. – W Zamościu taką kropką była Akademia Zamojska – stwierdził Wnuk. Słowa te wypowiedział w zrewitalizowanym gmachu Akademii Zamojskiej, bo to tutaj właśnie zorganizowano sobotnią galę.

Prezydent Zamościa dziękował wielu osobom, które przyczyniły się do odnowienia tej wyjątkowej budowli, ale w sposób szczególny swojemu poprzednikowi, prezydentowi Marcinowi Zamoyskiemu, za którego rządów w mieście remont budynku historycznej AZ się rozpoczął.