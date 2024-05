Prezydent czyści spółki. Stary prezes wraca do PGK

Bzówka została odwołana przez Radę Nadzorczą PGK, której skład, podobnie jak w przypadku innych miejskich spółek wymienił w zeszłym tygodniu Rafał Zwolak, prezydent Zamościa. Zresztą to on o tej kadrowej zmianie poinformował w mediach społecznościowych.

71-letni Josik był przed laty prezesem PGK, stanowisko stracił za prezydentury Andrzeja Wnuka. W poprzedniej kadencji Rady Miasta Zamość był radnym Prawa i Sprawiedliwości. W wyborach startował, ale mandatu nie zdobył, z komitetu Stowarzyszenia Rozwoju Lokalnego Zamojszczyzna, który jako kandydata na prezydenta wystawił posła PiS Sławomira Zawiślaka.

Informując o jego powołaniu prezydent Zwolak podał, że Franciszek Josik ma kierować spółką do czasu rozstrzygnięcia konkursu na prezesa. Wśród jego zadań będzie m.in. "sprawdzenie i uporządkowanie struktury". Zwolak zapewnił, że p.o. prezesa będzie mieć obniżone wynagrodzenie. Nie sprecyzował, o ile.

To pierwsza dymisja prezesa spółki podległej miastu po zmianie władzy w Zamościu. Z pewnością będą kolejne. Rafał Zwolak zapowiadał to w rozmowie z nami już dzień po wyborach. Nie ukrywał, że po to zmieniał też rady nadzorcze.