Przegląd Fotografii Zamojskiej. Jak wyglądają najlepsze zdjęcia?

Wyniki są już znane, ale prace nadesłane do konkursu na żywo oglądać będzie można w Zamościu dopiero w sierpniu, gdy w ZDK otwarta zostanie wystawa. Wybrano do niej 68 zdjęć wykonanych przez 63 autorów, spośród 284 zakwalifikowanych do przeglądu zdjęć (nadesłano ich w sumie aż 373) autorstwa 93 fotografów.

W Przeglądzie Fotografii Zamojskiej, mimo tej nazwy, mogli brać udział ludzie z całej Polski. Wygrała Beata Kanik za „Miejskie zakamarki”. Do niej trafiła nagroda rzeczowa i Złoty medal Fotoklubu RP. Drugie miejsce i medal srebrny jury przyznało Piotrowi Grochali z Warszawy za „Przemijanie – ruchome piaski”, a trzecie i brązowy medal Łukaszowi Gurdakowi z Mielca za fotografię bez tytułu. Zamościanin Henryk Andrzejewski otrzymał jedno z dwóch wyróżnień za zdjęcie „Leszno 2022”, drugie trafiło do Marty Krawczyk ze Świdnika za pracę „Na krzyżu”.

Zdjęcia oglądali i wnikliwie oceniali jurorzy: Stanisław Orłowski (przewodniczący), Henryk Szkutnik, Waldemar Siatka i Mirosław Chmiel.

Otwarcie wystawy połączone z wręczeniem medali i nagród odbędzie się 12 sierpnia.